Tragedia familiare ad Avellino: 63enne uccide la figlia disabile e si suicida

Quando è intervenuto il personale del 118 in un’abitazione della periferia di Avellino ha trovato due corpi senza vita

Tragedia familiare: un 63enne ha ammazzato la ragazza disabile per poi suicidarsi.

Omicidio suicidio nella periferia di Avellino. Quando è intervenuto il personale del 118 in un’abitazione della periferia avellinese ha trovato due corpi senza vita, quelli di Costantino e Alessandra Mazza, padre e figlia di 63 e 30 anni. La ragazza da tempo era costretta su una sedia a rotelle. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo – esasperato dalla situazione – avrebbe ucciso la figlia e poi si sarebbe tolto la vita. Il 63enne avrebbe utilizzato un fucile da caccia regolarmente detenuto. Sono in corso i rilievi in attesa del magistrato di turno nella casa di contrada Bosco dei Preti.