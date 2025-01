Trissino (Vicenza), esplosioni in una fabbrica. Il Comune: “Restate a casa” – IL VIDEO

Prima le esplosioni, poi l’incendio e l’altissima colonna di fumo: momenti di grandissima paura a Trissino (Vicenza) dove un’azienda che si occupa del recupero di batterie – in zona industriale – ha preso fuoco. Immediato l’intervento dei pompieri che hanno messo sotto controllo le fiamme.

Per fortuna, non si registrano né vittime né feriti. Il Comune invita gli abitanti a non uscire di casa e a tenere chiuse le finestre di casa per evitare il contatto con l’aria inquinata.

di Mario Catania