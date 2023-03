Scale mobili in metro bloccate, turista disabile portata in braccio dai vigili

Si parla parecchio in questi giorni di disabilità e inclusione. Quello che è accaduto a Roma a una turista americana malata di Sla dimostra come a volte, l’umanità colmi lacune che dovrebbero essere sanate delle istituzioni. La 21enne voleva andare a visitare il Colosseo ma la scala mobile della fermata della metro era rotta. Per lei, costretta a spostarsi con un deambulatore, un ostacolo insormontabile.

E allora due vigili hanno deciso di prenderla in braccio e portarla così per le scale. Lei in lacrime li ha ringraziati, e di certo questo è un gesto di enorme umanità. Di sensibilità, quella che tutti dovremmo avere. Certo tutto questo non sarebbe stato necessario se la fermata della metro avesse avuto la scala mobile funzionante. Problema annoso, a Roma ma in molte altre città. L’assessore ai Trasporti si è affrettato a precisare che la scala rotta era quella in salita e non quella in discesa. Ma per quale motivo i vigili avrebbero dovuto prendere in braccio la ragazza, se non fosse stato necessario per mancanza di alternative? Piuttosto che correre a smentire, le istituzioni dovrebbero preoccuparsi di garantire che i mezzi di trasporto siano realmente accessibili ai disabili. Non solo a parole, ma anche nei fatti.