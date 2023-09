Un orrore senza fine

Ci sono storie che sembrano film dell’orrore. Eppure sono realtà. Come quella di una 17enne disabile, che a San Gennaro Vesuviano è riuscita a trovare il coraggio di raccontare l’orrore che stava vivendo. Violentata dal compagno 26enne della madre, la stessa madre che la vessava e insultava. Che le ripeteva di non volerla, che la picchiava, nonostante fosse sulla sedia a rotelle.

