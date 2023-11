Airbnb, servono regole per tutti

Il disegno di legge di bilancio all’esame del Parlamento, che prevede l’innalzamento al 26% della tassa sugli affitti brevi, non preoccupa più di tanto il settore. Anche così la redditività dei canoni short term resterebbe infatti di gran lunga superiore rispetto a quella garantita dal classico contratto d’affitto 4+4. Il business lo hanno capito tutti, tant’è che quasi il 2% del totale delle abitazioni di proprietà in Italia è presente online con annunci destinati all’affittanza a breve termine. A New York il caro affitti ha spinto l’amministrazione a promulgare la Local Law 18 che ha fatto scendere del 70% la disponibilità di appartamenti su Airbnb: l’equivalente di 15mila case in meno. Da settembre i piccoli proprietari hanno ora il divieto di affittare sotto i 30 giorni e a patto che l’host risieda nello stesso alloggio e non vi siano più di due ospiti. L’offerta naturalmente non è sparita, semplicemente si è spostata su altri canali (sui social network, ad esempio), come del resto già accade da tempo anche in Italia.

L’obiettivo è ovvio: sfuggire alle salate commissioni delle piattaforme dedicate e non solo. Così su Facebook si trovano gruppi come “Affitto case vacanza in montagna”, “Case al mare in Emilia Romagna” e via dicendo. Un escamotage che permette agli host di risparmiare ma che inevitabilmente riduce in modo drastico la possibilità di controlli che, invece, le piattaforme ufficiali garantiscono: dai documenti di chi entra nelle case ai flussi di denaro che, con poche probabilità, vengono dichiarati al fisco. Anche la stessa Airbnb è finita in questi giorni nel mirino della Procura di Milano con l’accusa di non aver versato le imposte della cedolare secca come sostituto di imposta per 779 milioni di euro fra il 2017 e il 2021.