Banca Bper lancia OPS su Popolare di Sondrio per 4,3 mld: “Offerta non concordata”

Lo scacchiere delle banche italiane continua a muoversi, mossa dopo mossa. L’ultima operazione risale a poche ore fa e riguarda Banca Bper che ha lanciato un’offerta pubblica di scambio sulla popolare di Sondrio da 4,3 miliardi. Entrambi gli istituti bancari sono partecipati da Unipol con quote molto simili tra loro: rispettivamente del 19,7% per Bper e del 19,9% per la Popolare di Sondrio.

L’Ops è stata lanciata nella serata di ieri a mercati chiusi dopo che ormai da mesi si rincorrevano voci speculative rivelatesi poi fondate. I due titoli, non a caso, si sono mossi molto negli ultimi sei mesi: il gruppo valtellinese da inizio anno si è rivalutato del 30%, mentre l’istituto modenese ha guadagnato il 7,5%.

L’ad di Bper Gianni Franco Papa ha spiegato l’operazione come “non ostile basata su logiche industriali” anche se fonti vicine al gruppo valtellinese riferiscono come l’offerta non sia mai stata concordata.

Non è un mistero tuttavia come i piccoli gruppi bancari, molto simili tra loro, abbiano necessità di raggruppare gli sforzi sotto un’unica ala per poter tenere testa alla concorrenza dei grandi colossi. In questo caso poi si tratta di due banche estremamente complementari, con modelli di business coerenti.

Alle 15 le azioni della Popolare di Sondrio guadagnavano il 5,39% mentre quelle di Bper cedevano quasi l’8%.