Caro-voli Natale: l’Antitrust avvia l’indagine

Ritorna l’incubo caro-voli di Natale in tutta Italia, isole in primis. Ma l’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva e qualcosa potrebbe cambiare

Ogni santo Natale la stessa storia: prezzi dei voli quintuplicati soprattutto nelle tratte da nord a sud Italia. Quest’anno, però, qualcosa potrebbe cambiare.

L’Antitrust ha infatti avviato un’indagine conoscitiva sull’uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo soprattutto per i voli diretti verso Sicilia e Sardegna.

La decisione è il frutto di una recentissima ricerca del Codacons che ha analizzato come un volo di andata e ritorno dal nord Italia alla Sicilia durante le feste natalizie arrivi a superare i 500 euro a passeggero. In sintesi, il medesimo prezzo per una tratta oltreoceano come Roma-New York nelle stesse date (circa 560€ per viaggiatore). Da questa situazione nasce l’iniziativa della regione, voluta dal presidente Renato Schifani, per attivare uno sconto di almeno il 25% del costo del biglietto per i cittadini residenti in Sicilia a partire dal 1° dicembre.

Prezzi leggermente inferiori ma sempre elevati per i voli diretti in Sardegna: circa 135€ partendo da Milano il 24 dicembre. Tariffe, conclude il Codacons, che non tengono conto dei costi aggiuntivi come quello per bagaglio a mano o scelta dei posti a sedere.

“Negli ultimi anni il grado di automatizzazione e di sofisticazione di questi sistemi è notevolmente aumentato. L’attività di indagine riguarderà i possibili effetti negativi sul funzionamento del mercato e sulle condizioni di offerta ai consumatori legati all’uso degli algoritmi di prezzo”, conclude il Codacons.

di Raffaela Mercurio