In carrozza

Non è che uno sciopero dei trasporti risulti insopportabile se si lasciano a piedi i turisti, mentre è un sollazzo se si lasciano a piedi pendolari, studenti e cittadini che vanno dove pare a loro. E ci sono altre due cose assai fastidiose.

1. Che si subiscano le conseguenze degli scioperi, senza che sia chiaro quali ne siano le cause. L’accenno è sempre generico a “contratti”, ma il compito dei governanti (Trenitalia è anche azienda dello Stato) non è solidarizzare o deprecare, bensì entrare in quei dettagli e capire se esistano soluzioni, nel qual caso vanno facilitate, mentre se non esistono perché le richieste sono inaccettabili allora è meglio dirlo, non lamentarsi.

2. Che spesso si tratta di scioperi i cui effetti si devono più al loro annuncio che non alla capacità effettiva di bloccare un servizio.

Scioperare è un diritto, ma anche dei diritti può capitare che si abusi. Dell’intera materia sarebbe bene occuparsi non in occasione di uno sciopero specifico, ma in generale.

di Sofia Cifarelli