La finanza a portata di tutti

Con l’arrivo della pandemia si è intensificato, per ovvie ragioni, l’utilizzo di internet non solo come mezzo per distrarsi ma anche come strumento di formazione tramite corsi online, anche su temi delicati che potrebbero apparire complessi ai più, come il settore finanziario. La crisi globale, il miraggio di soldi facili spinto dalla febbre da criptovalute, ha spinto moltissime persone verso il mondo della finanza e la cosa, naturalmente, non è sfuggita alle società di formazione. Alcune di queste chiedono cifre esorbitanti senza essere all’altezza delle aspettative, altre invece propongono corsi che non si terranno nemmeno mai. Non è facile orientarsi nella rete, anche se – va detto – sono diverse le società che propongono un’offerta seria e completa.

Ogni anno la CONSOB contrasta truffe di cui sono vittime tantissimi utenti. Al centro degli illeciti vi sono l’intermediazione illegale e l’offerta di prodotti senza alcun prospetto informatico, in alcuni casi è stato persino usato il brand della Uefa. Da luglio 2019 il numero dei portali web bloccati dalla CONSOB è salito a 774. Fortunatamente dal 2020 l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento di siti web e di intermediari finanziari abusivi. (legge n.8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis).



Ed è proprio in mezzo a questo oceano di truffe ed inganni che si è voluta anteporre FAMA Capital. Società italiana di formazione e consulenza, nata nel 2020, che opera nei settori di Finanza, Investimenti, Trading, Blockchain e Criptovalute.

L’obiettivo della società è quello di trasmettere il vastissimo mondo della Finanza, “combattendo” tutto il mondo illecito.

In pochissimo tempo FAMA Capital ha raggiunto un grandissimo numero di utenti, partendo dalla pagina Instagram, fino ad arrivare a diverse collaborazioni, stringendo rapporti con rinomati consulenti finanziari, professori universitari e docenti competenti.



Proprio grazie a queste collaborazioni è nato l’evento online, completamente gratuito e alla portata di tutti, “The Finance”, insieme a Traderlink (software house leader nella creazione di sistemi e servizi software di borsa) e PerCorso Finanza, gestito da Michele Clementi.

Il più importante evento di formazione online del 2022 si terrà oggi e domani direttamente sul sito www.thefinance.it/?F=RAG123.

Più di 40 relatori, tra aziende, community, consulenti, analisti, trader, crypto expert che si alterneranno in 2 giornate di formazione online, completamente gratuite. Ma non solo, previa registrazione i corsi saranno disponibili e visibili anche al termine di questi incontri.

Un evento nato da giovani, per i giovani. Utile sia a chi vuole avvicinarsi al mondo finanziario ma non ha alcuna conoscenza, sia a chi già mastica questa materia da un po’ di tempo.

Di Claudia Burgio