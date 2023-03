La Finlandia si conferma il Paese della felicità. E l’Italia?

Per il sesto anno consecutivo, la Finlandia è il Paese più felice al mondo proprio nell’International Day of Happiness. E l’Italia?

Il 20 marzo si celebra l’International Day of Happiness, la Giornata Internazionale della Felicità, il cui obiettivo è andare oltre le banali quanto spesso dimenticate ragioni per essere felici promuovendo invece uno stile di vita più sano e consapevole.

Promossa e nata nel 2013 dalle Nazioni Unite, la giornata dedicata alla felicità è dedicata alla diffusione della consapevolezza che il progresso non riguarda solo l’aumento dei profitti e l’incoraggiamento della crescita economica, ma anche il benessere e la felicità. Nel 2011, infatti, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che ha reso un “obiettivo umano fondamentale” dare alla felicità la stessa priorità delle opportunità economiche.

Come ogni anno, viene pubblicato il World Happiness Report, la classifica dei Paesi più felici che tiene conto di questi fattori: il sostegno sociale, il reddito, la salute, la libertà, la generosità e l’assenza di corruzione. Il podio è tutto nordico: la Finlandia è al 1°posto da sei anni consecutivi seguita da Danimarca e Islanda. L’Italia perde due posizioni: è al 33esimo posto, preceduta dalla Spagna.

Per il report, il Covid non ha influito sulla felicità ma, anzi, ha aumentato la benevolenza. Si registra in tutti i Paesi un aumento di attività di volontariato e beneficenza.

Tre semplici consigli per rendere la nostra vita più felice e appagante

1. SII CONSAPEVOLE

Rilassa il respiro e chiediti: “Come mi sento in questo momento?”

2. SII GRATO

Guardati intorno e domandati: “Per cosa sono grato?”

3. SII GENTILE

Chiediti: “A chi voglio inviare il mio amore?”