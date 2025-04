Mediobanca, cda approva ops su Banca Generali

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato un’ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il Gruppo in una nota.

“Generali è un fantastico investimento. Abbiamo cercato questa opportunità per anni, in questo momento molte stelle si sono allineate. Siamo diventati più grandi in termini di wealth management rispetto a 5 anni fa, quando abbiamo iniziato a guardare a questa operazione. Abbiamo deciso che fosse il momento giusto di creare una grande riallocazione di capitale da insurance a wealth management”, ha affermato l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, durane la call con gli azionisti successiva all’annuncio dell’ops su Generali.

Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni AG a servizio dell’operazione riverranno dal corrente possesso di Mediobanca. L’offerta comporta un prezzo implicito di offerta pari a 54,17 euro per azione.

“L’operazione – si legge nel comunicato – permette la creazione di 300 milioni di euro di sinergie (utile al lordo delle imposte), 50% da costo, 28% da ricavi, 22% da funding, a basso rischio di esecuzione vista l’elevata complementarietà delle due società e il forte razionale industriale dell’operazione”.