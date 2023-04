Pil: Istat, nel primo trimestre oltre le attese con +0.5%

Dopo la lieve flessione congiunturale dell’ultimo trimestre del 2022, nel primo trimestre del 2023 si stima che il prodotto interno lordo italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,5% e sia cresciuto dell’1,8% in termini tendenziali. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,8%.

È quanto rilevato dall’Istat che oggi ha diffuso la stima preliminare del Pil del I° trimestre 2023.

Dati oggettivamente positivi, in un anno considerato difficile per diversi motivi, ancora di più se parametrati a quelli di altri Paesi dell’Eurozona: nello stesso trimestre la Germania ha registrato un +0%, dato sotto le attese rispetto allo +0.2% previsto dagli analisti.

Non si è fatto attendere il commento del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, diffuso in una nota: “L’ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti”.