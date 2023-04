Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini non aveva esitato a descrivere, giusto ieri, il via libera dell’Unione Europea all’emendamento per includere il Ponte sullo Stretto come “una vittoria dell’Italia in Ue”. Della realizzazione di quest’opera però, imponente quanto necessaria, se ne parla da sempre senza concretizzarsi mai.

L’ultima, amara, notizia arriva dal Def, Documento Economia e Finanzia, secondo cui ad oggi “non esisterebbero coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”.

Il costo totale dell’opera: 13,5 miliardi a cui andranno ad aggiungersi 1,1 miliardi di opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria.

“L’obiettivo è partire con i lavori entro l’estate prossima” aveva dichiarato giorni fa Matteo Salvini, sottolineando la natura green del progetto che contribuirà anche a depurare “uno dei canali marittimi più inquinati d’Europa quale il Canale di Sicilia”.

L’Europa, intanto, ha confermato il suo sostegno al progetto, la stessa Europa di cui abbiamo sfruttato solo il 62% delle risorse fornite, collocandoci al penultimo posto in classifica (peggio di noi solo la Spagna con il 57%) secondo l’analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione Ue.

di Raffaela Mercurio