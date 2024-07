Pressione fiscale +0.8%

Ragionando senza tifare, occorre fare attenzione a un dato: nonostante il governo abbia promesso una diminuzione della pressione fiscale se ne registra un aumento dello 0,8%, calcolato sul primo trimestre 2024 rispetto al primo trimestre 2023. Il governo non ha mentito o fallito, o almeno non lo ha fatto in misura diversa da quella dei governi precedenti, con analoghe promesse e analoghi risultati.

Va tenuto presente che anche il recupero dell’evasione fiscale fa aumentare l’indice di pressione, pur non gravando in nulla su chi già pagava. In questo caso quel che più pesa è il fatto che determinati sgravi fanno scattare aliquote più alte e finiscono con il costare. Ciò insegna quel che conta: il sistema fiscale si modifica nel suo complesso, non a spizzichi e bocconi o ad annunci. E se non si contiene la spesa non scenderà mai la pressione.

Gli obiettivi di riduzione permanente sono stati annunciati come di legislatura. Siamo a metà. La flat tax è e resterà una presa in giro. Per il resto, attendiamo.

di Sonia Falleri