Il 25% dei giovani italiani è a “rischio povertà”

Le analisi statistiche sulla popolazione dell’Unione europea sono per loro stessa natura estremamente complesse da valutare. Vanno maneggiate con cura: parliamo di 447 milioni di cittadini, un’enormità in cui confondere la media con una “verità” sovrapponibile a realtà diversissime è un errore dietro l’angolo. In quel quasi mezzo miliardo di abitanti, comunque sia, il 6% degli under 29 vive in condizioni di povertà. Una media, lo ripetiamo, di ragazze e ragazzi che faticano ad arrivare a fine mese, con notevoli differenze da Paese a Paese. Nessuna particolare sorpresa, considerato che troviamo in fondo alla classifica Romania, Bulgaria e Grecia, con percentuali variabili fra il 23 e il 14%.

Queste le condizioni più gravi, ma c’è un altro indicatore – percentualmente molto più alto – da tenere sotto osservazione: quello del “rischio di povertà”. Nel nostro Paese, un pericolo molto più forte fra i giovani che nel resto della popolazione: 25% contro il 20%. È tollerabile che in Italia un ragazzo su quattro rischi la povertà? Ovviamente no, ma questo è persino banale nella sua crudezza. Cosa facciamo di concreto per ridurre il pericolo? Stiamo lavorando per aggredire il problema o ci accontentiamo di strapparci i capelli in favore di telecamera? Se volessimo esercitare il cinismo tanto in voga oggi, potremmo dire di aver risolto il tema alla radice smettendo di far figli e osservando con suprema indifferenza lo spopolamento e il progressivo invecchiamento del Paese. Perché mai sbattersi, insomma, per una fascia di popolazione che sarà sempre meno numerosa, sempre meno ‘pesante’ in termini elettorali, sempre meno decisiva negli anni a venire. Paradossi a parte, non siamo per nulla cinici e indifferenti al modo in cui l’Italia sembra consegnarsi a un futuro di Paese non per giovani. Il problema è che a questi ultimi risultano immensamente più utili le verità – a cominciare da quelle scomode – piuttosto che le pietose bugie.

Quel rischio di povertà di cui si scriveva è anche figlio di un mercato del lavoro sclerotizzato, di merito e concorrenza narrati come il peggiore dei mali possibili. È promessa di povertà una scuola e un’università che non funzionano, in cui si continua ossessivamente a parlare solo dei professori, di nuove assunzioni, di precari da regolarizzare – il solito armamentario – e mai degli studenti e della loro formazione alla vita e al lavoro. È ormai una moda denunciare la (supposta) troppa competitività richiesta fra i banchi o nelle aule. È bastato un appello dialetticamente efficace sulla cieca competizione cui verrebbero abbandonati i nostri ragazzi, per scatenare l’inferno sull’università. Molto comodo far di sì con la testa e non vedere che da noi di competizione e selezione ce n’è molta di meno che negli altri Paesi europei. Per non parlare dell’atmosfera in cui vengono allevate le nuove generazioni nel Far East o nelle più prestigiose università anglosassoni. Altro che competizione all’italiana.

Da noi, solo a immaginare di premiare i migliori studenti (per non parlare dei migliori professori), bene che vada si passa per fascistelli o affamatori del popolo. Se invece si continuano a sfornare ragazzi poco preparati al mondo del lavoro, per nulla abituati a ragionare con la propria testa, non allevati a uno spirito critico e di sfida all’ordine costituito, si viene eletti a paladini delle nuove generazioni. Curioso.