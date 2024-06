Lungo applauso per Satnam Singh, Meloni: “Alzatevi regà”

Un lunghissimo applauso per Satnam Singh si è levato alla Camera questa mattina, giorno di discorsi per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vista del Consiglio Ue.

Ma il vicepresidente del Consiglio dei ministri nonché ministro degli Esteri Antonio Tajani e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non hanno ritenuto necessario alzarsi. Fino all’ammonizione di Meloni: “Alzatevi regà, alzatevi pure voi”.

Bacchettato da mamma Giorgia, Tajani ha anche comunicato alla premier di aver avviato le procedure necessario per far ottenere il visto alla famiglia del povero bracciante 31enne di origine indiane, abbandonato dal proprio datore di lavoro in provincia di Latina con un braccio tranciato da un macchinario.

“La morte di Satnam Singh è stata orribile e disumana per il modo atroce in cui è avvenuta e ancora più per l’atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. È l’Italia peggiore che lucra su migranti. La vergogna del caporalato è lungi dall’essere sconfitta ma non intendiamo smettere di combatterla”, ha concluso la premier.

di Margherita Medici