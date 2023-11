Bambini e decenza

La Procura della Repubblica di Padova ha chiesto che sia la Corte Costituzionale a esprimersi sulla legittimità dei figli nati da coppie omogenitoriali

La novità è rappresentata dalla richiesta della Procura della Repubblica di Padova che sia la Corte costituzionale a esprimersi sulla legittimità della registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. A valle dell’atto con cui la stessa Procura veneta ha impugnato la registrazione di 33 bambini nati in coppie omosessuali.

Un ulteriore tassello di una vicenda che reclama a gran voce soltanto che il Parlamento faccia il suo mestiere, che senatori e deputati s’incarichino di un preciso obbligo legislativo: normare una fattispecie che ha ricadute troppo gravi sui minori per essere lasciata pavidamente alle sentenze della magistratura.

Parliamo del destino di bambini che non hanno alcuna responsabilità, in balia di posizioni puramente ideologiche – quali che siano, dai più rigidi ‘difensori’ della famiglia ‘tradizionale’ ai fautori delle legislazioni più progressiste – indegne del Parlamento di un grande Paese. In quale misura lo certificano gli stessi magistrati, con la mossa se non irrituale certamente clamorosa dei procuratori di Padova. Si decida nell’unico campo naturale: le Camere.

di Fulvio Giuliani