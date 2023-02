Ruby ter: Silvio Berlusconi assolto

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter dopo undici anni di fango e sofferenze, ha commentato sui social

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby-ter dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura della Repubblica chiedeva una condanna a 6 anni di carcere. Per il collegio presieduto da Marco Tremolada il fatto non sussiste.