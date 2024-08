Centro Italia

Che succede in Forza Italia? In questi ultimi giorni si sta parlando di una imminente proposta di legge di Forza Italia che agevolerebbe l’acquisizione della cittadinanza italiana ai ragazzi stranieri che hanno completato uno o più cicli di studio. L’idea è già stata bocciata da Lega e Fratelli d’Italia (non è nel programma di governo), mentre una significativa apertura sul cosiddetto ius scholae – ovvero la cittadinanza in base agli anni di scuola in Italia – è arrivata da Giuseppe Conte con un articolo sul “Corriere della Sera”. La cosa interessante è che Conte non solo ha appoggiato l’idea, attribuendone la paternità ai Cinque Stelle, ma ha anche attaccato il massimalismo di Pd e Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), che punterebbero sullo ius soli (basta nascere in Italia per ottenere la cittadinanza), ossia su una proposta non solo impraticabile (mancano i numeri in Parlamento) ma anche politicamente sbagliata.

Una lettura congiunta di questi due episodi suggerisce un’ovvia osservazione: sia a destra (con Forza Italia) sia a sinistra (con i Cinque Stelle) è in atto un tentativo di differenziarsi dalle forze più radicali, spostandosi verso il centro. Questo doppio movimento è tuttavia molto più credibile a destra che a sinistra. La mossa di Forza Italia, infatti, non è estemporanea come quella dei Cinque Stelle, ma segue una serie di recenti mosse dello stesso tipo.

Pochi giorni fa Tajani, leader di Forza Italia, ha fatto significative e assai esplicite aperture anche su un’altra proposta non gradita agli alleati di governo: quella di varare un provvedimento ‘svuota carceri’, misura peraltro perfettamente in linea con la tradizione garantista del partito berlusconiano. Ancora più significativamente, un paio di mesi fa Marina Berlusconi, presentando i progetti della casa editrice Silvio Berlusconi Editore, ha fatto una dichiarazione molto impegnativa: «Se parliamo di aborto, fine vita o diritti Lgbtq, mi sento più in sintonia con la sinistra di buon senso. Perché ognuno deve essere libero di scegliere». Sono tre mosse significative, che convergono su un unico obiettivo: salvare Forza Italia rafforzandone il profilo moderato garantista, liberale e pure laico-libertario. Alla luce delle ultime mosse, non vi sarebbe nulla di strano se domani Forza Italia dovesse farsi promotrice di una legge sul fine vita o desse disco verde al matrimonio egualitario.

È realistico un simile progetto di riposizionamento politico? Secondo me sì, ma per spiegare perché occorre tornare ai Cinque Stelle e al loro speculare progetto di distacco da Pd e Avs. La differenza fra le due situazioni è che a sinistra qualsiasi forza moderata suscita una crisi di rigetto di natura ideologica, aggravata dal ricordo della stagione renziana. Mentre a destra un analogo rigetto non avviene perché i partiti di centrodestra si sono ormai abituati da decenni a ricercare un equilibrio fra loro in modo pragmatico, lungo linee negoziali, senza scontri sui princìpi ultimi. Ecco perché a destra c’è posto per una robusta gamba moderata, mentre a sinistra questo non c’è.

«E la Margherita?» potrebbe obiettare qualcuno, pensando a quando il centrosinistra la gamba moderata ce l’aveva eccome. Ma è precisamente questo il punto. Per essere pienamente accettati nello schieramento di centrosinistra, i moderati dovettero creare un loro partito, dotato di una massa elettorale critica, vicina a quella della componente post comunista, e puntare su un ‘papa straniero’ (Romano Prodi). È così che riconquistarono la maggioranza nel 2006, dopo il quinquennio berlusconiano.

Oggi siamo lontanissimi da quelle condizioni. La Margherita non esiste più, inabissata nel Pd; il progetto di dare al centrosinistra una gamba moderata è fallito con la dissoluzione del terzo polo; la massa elettorale di Renzi è ridicola; il partito di Conte ha ben poco di moderato; quello di Calenda lotta per non scomparire; Elly Schlein è tutto tranne che un papa straniero.

di Luca Ricolfi