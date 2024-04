DIRETTA – Elezioni regionali in Basilicata. Al via lo spoglio, Instant Poll Telenorba: Bardi 53-57%, Marrese 41-45%

Chiusi i seggi, al via lo spoglio. Affluenza al 49,80%. Secondo i primi Instant Poll, avanti il governatore uscente Vito Bardi (centrodestra)

Elezioni regionali in Basilicata, chiusi i seggi, al via lo spoglio. L’affluenza è stata al 49,80%, in calo rispetto al 2019 (53,52%)

Secondo i primi Instant Poll, commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata, il governatore uscente Vito Bardi (centrodestra) sarebbe avanti con il 53-57%; Piero Marrese (centrosinistra) 41-45%.

di Filippo Messina