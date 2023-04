“È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti”, ha annunciato oggi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Dopo l’agognato voto della Turchia, anche il Paese guidato da Sauli Niinistö si appresta a entrare nella Alleanza atlantica. Congratulandosi con il presidente della Finlandia Stoltenberg ha espresso nei giorni scorsi tutta la propria soddisfazione: “Non vedo l’ora di issare la bandiera della Finlandia presso il quartier generale della Nato nei prossimi giorni. Insieme siamo più forti e più sicuri”. La Turchia era l’ultimo dei trenta membri a non aver ancora approvato la domanda formale di adesione di Helsinki, presentata dall’allora premier Sanna Marin al vertice di Bruxelles del 18 maggio 2022. Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato che La Russia rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nord-ovest del Paese in risposta all’ingresso della Finlandia nella Nato.