Dopo il botta e risposta Musk-Mattarella, Meloni chiama (e convince) il ceo di Tesla ad abbassare i toni

Dopo il botta e risposta delle scorse ore fra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ceo di Tesla Elon Musk, iniziato dopo la decisione dei giudici di Roma riguardo lo stop al trattenimento dei 7 migranti in Albania che sono quindi poi tornati in Italia – e proseguito con dichiarazioni (di Mattarella) e post su X (di Musk) – la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito l’imprenditore statunitense per tentare di “calmare le acque” e abbassare i toni.

A placare le accese polemiche scaturite dopo le parole di Musk ci ha pensato quindi la premier Meloni. Prima di tutto, facendo sapere – tramite fonti di Palazzo Chigi – di “ascoltare sempre con grande rispetto le parole del presidente della Repubblica”. Poi, sentendo lo stesso ceo di Tesla telefonicamente.

Meloni avrebbe espresso a Musk le sue impressioni – e le sue preoccupazioni – riguardo gli effetti dei commenti del ceo di Tesla dopo la decisione dei giudici di Roma (e la “reazione” di Mattarella”).

Elon, durante la telefonata, avrebbe espresso stima e rispetto nei confronti di Meloni. Alla telefonata sono susseguite le parole di Andrea Stoppa, referente di Musk in Italia. E si parla di “libertà di espressione”: “L’imprenditore Elon Musk esprime il suo rispetto per il Presidente Mattarella e la Costituzione italiana. Così come ribadito in una amichevole conversazione avvenuta con PdC Meloni nel pomeriggio. Tuttavia l’imprenditore sottolinea che la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana pertanto da cittadino continuerà a esprimere liberamente le proprie opinioni”.

“Nel 2023, ancor prima di conoscere il Presidente Meloni, l’imprenditore ha dato connettività satellitare gratuita all’Emilia-Romagna colpita da una grave alluvione garantendo connessioni immediate e sicure a soccorritori, forze di pubblica sicurezza, ospedali, scuole e privati cittadini con il solo obiettivo di aiutare un Paese amico – prosegue Stoppa – L’imprenditore si augura che le relazioni Stati Uniti-Italia siano sempre più forti e auspica di incontrare presto il Presidente della Repubblica”.

di Filippo Messina