Energia, Meloni: “Siglato accordo con Albania e EAU, sono orgogliosa. Transizione sfida storica”

“Sono estremamente lieta di annunciare qui la firma di un accordo per dare il via a un progetto ambizioso tra le due sponde dell’Adriatico. Con Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro Edi Rama, oggi assisteremo alla firma di un impegno di estrema importanza per realizzare una nuova interconnessione energetica, volta a produrre energia verde in Albania e a esportarne una parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico. Crediamo fermamente in questo progetto che coinvolge i nostri tre governi, oltre ai nostri settori privati e agli operatori delle reti”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo al summit sull’energia ad Abu Dhabi.

La presidente del Consiglio si è detta “molto orgogliosa di questa iniziativa”, perché, ha spiegato, “dimostra concretamente come possano essere costruite nuove forme di cooperazione anche tra partner apparentemente distanti, almeno da un punto di vista geografico. Partner che, tuttavia, sanno guardare alla scacchiera nel suo insieme e non solo al quadrante che sembra riguardarli più da vicino”, ha rimarcato Meloni.

“Oggi firmiamo un accordo tra Italia, Albania ed Emirati Arabi per realizzare una infrastruttura per la produzione e il trasporto di energia rinnovabile, con un collegamento sottomarino tra Albania e Italia. È una infrastruttura importante perché porterà più energia rinnovabile verso l’Italia ed è importante anche perché nel 2026 ci sarà la nuova legge Ue sull’energia rinnovabile. Sarà di grande aiuto“. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama, parlando con i giornalisti italiani a margine del summit sull’energia di Abu Dhabi dove è attesa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il valore dell’infrastruttura “va verso il miliardo di euro. Sarà operativa credo al massimo in tre anni. Sono stati fatti degli studi, credo che collegherà Italia e Albania nel tratto di mare più stretto tra Valona e la Puglia”, ha proseguito Rama.

“Non riusciremo a triplicare la capacità di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, né a raddoppiare il tasso di efficienza energetica, se continuiamo a inseguire la decarbonizzazione al prezzo della desertificazione economica o a mettere da parte, per ragioni ideologiche, soluzioni che invece potrebbero aiutare a costruire un’alternativa sostenibile ai combustibili fossili. Dobbiamo essere pragmatici, semplicemente perché la realtà lo impone” ha continuato Meloni.

“Il futuro della transizione energetica e della digitalizzazione dipenderò dalla nostra capacità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione” ha continuato Meloni, aggiungendo come “stiamo vivendo in un’epoca particolarmente complessa, segnata da trasformazioni epocali. Ora abbiamo una scelta da fare: possiamo subire queste trasformazioni restando inerti, oppure possiamo interpretarle come opportunità. Credo che dovremmo scegliere la seconda strada e percorrerla con coraggio e visione, senza paura di osare”, ha proseguito la presidente del Consiglio, concludendo il suo discorso con una citazione dell’economista Julian Simon: “Il principale carburante per accelerare il progresso del mondo è il nostro patrimonio di conoscenze; i freni sono la nostra mancanza di immaginazione”.