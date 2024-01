Un distillato di purissima fantapolitica

Beh, non si può che iniziare dal centrodestra, locuzione del berlusconismo che fu e che come un sudario avvolge la maggioranza che c’è. Chi può scassare quel che gli elettori hanno unito? Uno solo, il più scavezzacollo: Matteo Salvini. Disarcionare Giorgia, perché no, una goduria. L’esperienza (dice niente il Papeete?) consiglierebbe prudenza ma il ragazzo è esuberante: morire per avere un bel cippo ricordo a Colle Oppio, grazie no. Del resto Matteo una carta da giocare ce l’ha ed è un vero asso: la presidenza del Consiglio. Da togliere a Meloni e famigli per consegnare… Come a chi? Ma perbacco, all’alleato che fu (visto che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi et cetera): il vate del trasformismo Giuseppe Conte. Il quale altro non vuole e ad altro non ambisce che a tornare sulla poltrona tricolore numero uno.