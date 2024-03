Festa dell’Unità Nazionale, Mattarella: “Con l’unità più ricco l’avvenire del popolo italiano”

163esimo anniversario della nascita dell’Italia, Meloni: “Oggi è un giorno per rinnovare il nostro impegno verso un’Italia sempre più unita”

Oggi, 17 marzo, ricorre il 163esimo anniversario della nascita dell’Italia. Era il 1861 quando a Torino venne proclamata l’Unità nazionale, divenuta poi Festa dell’Unità, nota anche come Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Come ogni anno dal novembre 2012 – anno in cui sono entrate in vigore le celebrazioni ufficiali della giornata – questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, accompagnato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, da quello della Camera, Lorenzo Fontana, dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Oggi, Costituzione, Inno degli Italiani e Tricolore simboleggiano la Repubblica Italiana. Più vero sarà l’ideale della nostra unità, più ricco di opportunità sarà l’avvenire del popolo italiano – ha dichiarato il presidente della Repubblica – aggiungendo che “la crescente e terribile situazione di instabilità caratterizzata da aggressioni sempre più sanguinarie, in Ucraina come in Medioriente, minacciano di coinvolgere tutta la comunità internazionale. Queste guerre vanno fermate, affinché si ripristini il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, a garanzia della vita di ogni popolo”.

Sui social, Giorgia Meloni scrive: ” Oggi è un giorno per rinnovare il nostro impegno verso un’Italia sempre più unita, per guardare al futuro con fiducia, consapevoli che insieme possiamo superare qualsiasi sfida e liberare le migliori energie della nostra Nazione. Viva l’Italia unita, forte e fiera!”.

Per l’occasione, in giornata è prevista l’illuminazione della facciata principale di Palazzo Chigi con il tricolore della bandiera nazionale.



Di Claudia Burgio