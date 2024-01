Fra Giorgia ed Elly serve un maschio

Manca la data ma non si parla d’altro, perché alla fine dei conti l’Italia è un po’ così, una importante nazione del G7 che non riesce a far a meno delle sue antiche passioni di provincia e di passato: palii, giostre e tutto ciò che insomma è competizione.

Agonismo e messa in scena, perché la disfida di Barletta (nonostante il tempo trascorso) sembra ancora il format che più attrae il Belpaese. Nell’evento che ancora non c’è – il duello televisivo fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la leader del Partito democratico Elly Schlein – il d’intorno con il suo di tutto e di più, come nelle migliori feste di piazza prima che si compiano, è in azione. Perché oltre la scelta del quando, sarà cruciale pure quella del dove. In Rai? A Mediaset? Su La7? A Sky? Oppure?

E in questo dove, mentre già s’avanzano fior di giornalisti per ospitare il confronto (Bruno Vespa, Enrico Mentana, Giuseppe De Bellis), ecco che – zaccc! – sbuca pure la questione di genere. La conduttrice e giornalista Myrta Merlino (ora a Mediaset) la pone così: «Cambiamo il mondo con una sola immagine».

Tre donne, due sfidanti e la terza conduttrice. Inedito? Sicuramente. Vedremo quale sintesi per un faccia a faccia fra Elly e Giorgia arriverà dalla partita – in corso – delle rispettive comunicazioni. Anche se per metter su un evento imprevedibile fra Giorgia e Elly, in tempi dove ormai il maschio (in sé) o è ritenuto colpevole o patriarcale, il giorno del duello servirebbe proprio un maschio.