Giorgia Meloni vittima di uno scherzo telefonico

Nell’audio che ascolterete non troverete alcuna rivelazione “clamorosa“ o peggio ancora “scandalosa“ sulla politica italiana nei confronti dell’Ucraina. Non c’è una sillaba della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro l’appoggio al governo di Kiev, aggredito dalla Russia di Vladimir Putin. Sentirete parlare di “stanchezza“ e della necessità di trovare un accordo che non forzi la “legalità internazionale“. In un discorso che doveva restare confidenziale e che era percepito come tale, nulla di diverso da ciò che si discute da mesi nelle cancellerie occidentali.

Altro discorso è come lo staff della presidente del Consiglio abbia potuto commettere un errore del genere mettendo il capo del governo in una situazione di tale difficoltà e oggettivo imbarazzo. Come si sia potuto cadere nel trappolone teso da due comici, che più che comici o artisti appaiono degli agit prop al soldo del Cremlino. Qualcosa su cui riflettere a fondo.

di Fulvio Giuliani