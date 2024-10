I redditi dei parlamentari, sorpresa per Giorgia

Nessuna sorpresa (se non forse una) dalle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari presentate come di consueto agli uffici di Camera e Senato. Mancano ancora quelle di diversi esponenti ma il più ricco resterà quasi certamente Antonio Angelucci, “il re delle cliniche private” che lo scorso anno dichiarava al fisco 3,3 milioni, seguito a ruota da Matteo Renzi staccato di 100mila euro (le consulenze in giro per il mondo, in stile ex leader anglosassoni, danno i loro frutti).

Ma veniamo alla sorpresa, che vede protagonista proprio Giorgia Meloni: dai 293mila dello scorso anno è passata a 459mila euro. Uno scatto legato alle vendite dei suoi due libri usciti nel 2021 (“Io sono Giorgia”) e nel 2023 (“La versione di Giorgia”). Alla faccia di chi asserisce che scrivere libri non renda più come una volta. Dalla politica allo spettacolo, lo sa bene per esempio Fabio Volo. Ormai quasi ‘costretto’ dalla sua casa editrice a sfornare un libro l’anno sotto Natale, strategia che gli consente di attestarsi con regolarità in vetta alle classifiche dei titoli più venduti. Vero è che probabilmente di libri ne stampiamo comunque troppi ma dice il falso chi afferma che in Italia non si legga più: come media nazionale, in 22 anni si è passati da 6,3 a 7,4 libri l’anno (ultimi dati Istat del 2022). Poco, ma meglio di niente.

Tornando ai nostri politici, merita una menzione anche il ‘povero’ Matteo Salvini fermo al palo con 99mila euro, cinque volte meno della presidente del Consiglio.

Di Ilaria Cuzzolin