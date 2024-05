Interrogatorio Toti, il governatore: “Ogni euro incassato è stato destinato alla politica”

Dopo 8 ore – e 180 domande preparate dai pm – si è concluso l’interrogatorio del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Toti ha presentato una memoria di 17 pagine a integrazione dei verbali di interrogatorio “per spiegare le linee politiche e morali che da quando ho assunto l’onere di guidare la Regione – le parole di Toti – hanno sempre informato la mia attività nell’unico interesse di perseguire il bene dei cittadini” e ha respinto tutte le accuse.

“Non è mia intenzione sottrarmi al Vostro esame – scrive il governatore della Regione Liguria – ma oggi, così come in futuro, vi è da parte mia la ferma volontà di collaborare, con trasparenza ed onestà, alla ricostruzione della Verità nel supremo interesse della Giustizia, per restituire alla mia figura di uomo e di servitore dello Stato la Dignità che ho costantemente cercato di preservare”.

Nell’ordinanza di custodia cautelare “così come nell’intero impianto accusatorio si analizza solo una limitatissima parte dei rapporti tra amministrazione, Presidente e mondo del lavoro e delle imprese. E di tale limitatissima parte si fa paradigma per tutto il resto” sottolinea Toti, che aggiunge: “Al contrario, l’atteggiamento e l’animus dei rapporti e dei contesti analizzati dovrebbe invece essere esaminato e interpretato alla luce della generalità e molteplicità dei rapporti di un lunghissimo periodo”.

Il governatore si concentra poi sul delicatissimo tema dei finanziamenti ricevuti: “Ogni euro incassato ha avuto una destinazione politica: nessun contributo ha prodotto arricchimento o utilità personale a me, agli altri appartenenti al mio partito o a terzi privati” spiega Toti, che prosegue: “Ogni dazione di denaro è stata accreditata con metodi tracciabili e rendicontata. Del pari tutte le spese sostenute sono state rendicontate e pubblicizzate in termini di legge e anche oltre. I bilanci e i rendiconti sono stati pubblicati sui siti internet delle organizzazioni politiche a mio sostegno”.

di Filippo Messina