L’accordo tra Ita e Lufthansa non decolla. I tedeschi chiedono uno sconto

I negoziati sono cominciati due anni ma l’accordo tra Ita e Lufthansa sembra non riuscire a decollare e, anzi, torna (ancora una volta) in bilico. La cessione di Ita Airways è questione tutt’altro che chiusa.

Secondo quanto si apprende da fonti europee, il pacchetto con il piano finale dell’alleanza Ita-Lufthansa non è stato consegnato a Bruxelles come invece era previsto per ottenere l’ultimo – necessario – via libera Ue.

La rottura – non definitiva, è bene sottolinearlo – si è consumata ieri sera dopo una contesa tra gli italiani e i tedeschi riguardo il prezzo.

Lufthansa avrebbe fatto notare come il closing, in programma entro fine 2024, dovrebbe vedere un ribasso della cifra relativa alla seconda tranche (pari a 603 milioni di euro). Tutto questo perché, secondo i tedeschi, Ita – prendendo come riferimento l’ultimo trimestre di bilancio – avrebbe perso valore rispetto a 6 mesi prima.

Il ministro Giancarlo Giorgetti sarebbe “molto irritato” dicono Fonti vicine al Mef (il Ministero dell’economia e delle finanze). Non si vuole “svendere” Ita Airways; inoltre l’atteggiamento di Lufthansa è ritenuto “inaccettabile”.

“L’unica cosa che posso dire è che siamo in contatto con Lufthansa e il Ministero e la prossima tappa è analizzare l’accordo che le parti ci vorranno consegnare”, le parole pronunciate da Lea Zuber, la portavoce della Commissione europea per la Concorrenza, nel briefing quotidiano con la stampa in risposta a una domanda sulla delicata situazione Ita-Lufthansa.

di Filippo Messina