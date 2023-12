La fregola

Ci mancava solo il federatore. Chi è costui? Non si sa. L’unica cosa che si sa, a detta di Matteo Renzi, è che il Signor Nessuno dovrebbe mettere insieme il Pd, il M5S e i cespugli. Sì, proprio così: i cespugli ossia quei piccoli, piccolissimi partiti che circa trent’anni fa erano radicati all’ombra della Quercia e della Margherita e tutti insieme appassionatamente vinsero le elezioni nel 1996 e nel 2006 per sfasciarsi in entrambi i casi due anni dopo. Quindi, il centrosinistra è ancora dov’era tre decenni fa? Purtroppo sì. E non sarà una specie di politico-Vinavil a incollare i cocci del vaso rotto. Il problema, infatti, non è il federatore ma i federati. Il Signor Nessuno ha il volto ora di Beppe Sala e ora di Paolo Gentiloni, ora di Maurizio Landini e ora di Filippo Andreatta. Ma qualunque nome si metta a incollare i frammenti del mondo in frantumi del centrosinistra, non c’è chi non veda che il tema del federatore è solo la continuazione della telenovela più innovativa dopo “Beautiful”: chi sarà il prossimo segretario del Pd? Chi verrà dopo Elly Schlein? Le manovre nella casa più democratica d’Italia iniziano sempre con l’immensità dell’unanimità e finiscono regolarmente con una specie di termidoro in cui un comitato di salute pubblica fa fuori il capo o la capa di turno, che è sempre l’ultima a sapere le cose.

Comunque vadano le elezioni primaverili europee il destino di Elly appare segnato. Non tanto per il risultato, che è ancora in mente Dei. Ma per la politica che, non facendo del Pd una possibile alternativa di governo, rende sterile qualunque risultato elettorale. È esattamente questo il problema del principale partito d’opposizione che si ripercuote su tutti gli oppositori: la trasformazione della minoranza parlamentare in una stabile minoranza elettorale.