L’Italia esce dalla Via della Seta

Tajani: “Non è nostra priorità, abbiamo visto che non ha prodotto gli effetti sperati, anzi”. Secco “No comment” da Palazzo Chigi

“La via della Seta non è nostra priorità, abbiamo visto che non ha prodotto gli effetti sperati, anzi. Chi non fa parte del percorso della via della Seta ha avuto risultati migliori”, ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Detto, fatto. Con una lettera inviata nei giorni scorsi all’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, il ministro ha infatti comunicato che l’Italia (unico Paese del G7 che aveva aderito) non estenderà la durata del memorandum sulla Via della Seta – il cosiddetto (BRI) “Belt and Road Initiative”, lanciato da Xi Jinping nel 2013 – siglato quattro anni fa dal primo governo Conte.

Forte e chiara la risposta di Palazzo Chigi: “No comment”. Mentre il ministro degli Esteri rassicura la ferma volontà di “sviluppare e rafforzare la collaborazione con la Cina”, che l’anno prossimo vedrà la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Di Claudia Burgio