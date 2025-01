Mattarella incontra Zelensky: “Pieno, costante e inalterato sostegno all’Ucraina”

“Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale: lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch’io le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Federazione Russa”, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sull’incontro con Meloni, il leader ucraino ha dichiarato: “Mi fido di lei, è stato un incontro molto positivo. Ho un ottimo rapporto con il primo ministro. E la ringrazio per il supporto che sta dando all’Ucraina”.



Sul sostegno al Paese invaso dalla Russia, il Capo dello Stato ha poi aggiunto: “Lo facciamo per l’amicizia che lega l’Ucraina all’Italia e per il rispetto delle regole della convivenza internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà ad un altro Paese, ad un altro Stato. Lo facciamo per la sicurezza dell’intera Europa. Quindi lei signor Presidente è il benvenuto in Italia e a Roma”.



A seguito dell’incontro, Zelensky ha poi ribadito il suo invito in Ucraina per il presidente Mattarella: “L’ultima volta che un presidente italiano è stato in Ucraina è stato 25 anni fa, un quarto di secolo – ha dichiarato – credo sarebbe opportuno che venisse soprattutto in questo momento che stiamo parlando della ricostruzione dell’Ucraina”. Sulla guerra in corso ha poi aggiunto: “Voglio la pace, ma servono garanzie di sicurezza per il nostro Paese”, e annuncia una conferenza sulla ricostruzione in Ucraina che si terrà a luglio nella capitale italiana, ribadendo infine la necessità fondamentale per l’Ucraina di mnuoversi verso una maggiore autonomia.



Di Matilde Testa