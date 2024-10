Meloni: “Non aumenteremo le tasse”. Schlein: “la premier mente, questa è la nuova tassa Meloni”

“Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso”. Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che prosegue: “Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva”. “Allora – aggiunge Meloni – voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”.

Poco dopo arriva la replica della segretaria del Pd Elly Schlein che afferma: “Ce la ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora al paese questa nuova tassa Meloni”. Schlein aggiunge: “Anche oggi l’abbiamo vista (Meloni, ndr.) mentire a viso aperto al paese” mentre “è scritto qui in un documento approvato dal Cdm, il Psb, alla pagina 116”.

di Mario Catania