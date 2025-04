Meloni a Vance: “Vogliamo una cooperazione più forte. Italia partner affidabile”- IL VIDEO

Dopo l’incontro con il presidente americano Donald Trump negli States, oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il vicepresidente Usa, JD Vance. Con il quale è in corso il colloquio.

“Sono orgogliosa di avere una relazione speciale con gli Stati Uniti e con questa amministrazione. – ha dichiarato la premier – Sicuramente c’è un rapporto privilegiato del quale vado molto orgogliosa”.

“Abbiamo un paio di questioni importanti da discutere. Oggi voglio aggiornare la premier su alcuni dei negoziati tra Russia e Ucraina e anche su alcune cose che sono successe nelle ultime 24 ore. Siamo ottimisti sul fatto che si possa sperare di poter porre fine a questa guerra così brutale”, ha dichiarato Vance. Tra i temi di cui discuteranno i due leader vi sono anche le relazioni economiche tra i due Paesi, e non solo. Tanto che lo stesso vicepresidente americano ha spiegato: “Stiamo conducendo importanti negoziati commerciali non solo tra l’Italia e gli Stati Uniti. Ma anche con l’intera Unione Europea. Ne abbiamo parlato a lungo ieri con il Presidente Trump e oggi daremo seguito a quelle conversazioni”.

Nelle dichiarazioni alla stampa, poi, la presidente del Consiglio ha parlato in italiano, traducendo personalmente in inglese al vicepresidente Usa. Il quale ha ironicamente scherzato dicendo: “Anche se mi avesse insultato lo avrebbe fatto nella lingua più bella immaginabile”.



Secondo quanto si apprende, è in corso in queste ore la colazione di lavoro fra Giorgia Meloni, Vance e i due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Il colloquio diplomatico di oggi solidifica così, ancora di più, il rapporto Italia-Usa. Soprattutto in virtù delle ultime dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump: “Meloni è l’interlocutore ideale”. Persino lo storico giornale filogovernativo russo Izvestia ha indicato positivamente la visita della presidente del Consiglio a Washington. Definendolo come “un passo importante, non solo per trovare una soluzione alla guerra delle tariffe. Ma anche nel favorire una posizione dialogante della Ue sull’Ucraina”.

