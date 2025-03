Meloni: vengo o non vengo (ai vertici)

Vengo o non vengo

Prima o poi qualcosa la si dovrà pur dire. Una posizione netta e definita la dovremo pur prendere. È dichiarato il tentativo della presidente del Consiglio Meloni di proporsi come pontiera fra Stati Uniti e Unione europea. Una proposta in tal senso c’è ed è anche interessante (o lo sarebbe): un vertice Usa-Ue. Solo che nessuno si è neppure degnato di risponderci.

Non per disprezzo, sufficienza o antipatia personale ma perché la proposta non è uscita dal cortile italiano. L’idea era ed è buona, ma non è stata preparata. È stata lanciata su un tavolo già ingombro di carte.

I media sulle due sponde dell’Atlantico non riportano la posizione italiana. Non basta fare il “vengo-non vengo” ai vertici convocati da Londra o Parigi. Rischi di sparire. Presto Friedrich Merz sarà cancelliere e, considerata la massa di denaro mobilitata, la Germania occuperà la scena politica europea.

Le beghe nella maggioranza o lo spettacolo imbarazzante offerto dall’opposizione non arrivano a Chiasso, figurarsi a Washington o Parigi.

di Fulvio Giuliani