Papa Francesco tra natalità e animali

Si è chiusa la terza edizione degli Stati generali della natalità che ha visto, fra gli altri, la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di papa Francesco . Nei primi minuti del suo intervento il pontefice ha espresso preoccupazione per una tendenza ormai dilagante: quella di equiparare i figli agli animali. Ha raccontato che di recente gli è capitato di imbattersi in cagnolini portati in giro nel passeggino (una pratica persino un po’ crudele). Così una signora, aprendo la borsetta: «Sua Santità, benedice il mio bambino?». «Al che mi sono un po’ arrabbiato» ha ammesso. «Non è un bambino!».

Questo confronto fra animali e bambini appare stonato e poco utile alla causa. Anche perché fare un figlio non impedisce di avere un animale. Il problema è diverso, eppure lo scontro fra i due generi – animale e umano – è sempre in voga. Vale la pena riflettere sulla ‘scusa’ avanzata da molte coppie che per non proliferare sostengono che non ci siano i soldi. Può essere vero, ma è utile ricordare i dati che segnalano una spesa per animali domestici tripla rispetto a quella per la prima infanzia. Questo perché in Italia ci sono 65 milioni di animali domestici, quindi più di uno per ciascun abitante.