Ravvedimenti

All’ultimo vertice Ue, quello dove è stato definito un minimo di accordo sui migranti, Giorgia Meloni ha giustificato l’adesione dell’Italia in virtù di una «condizione geografica» che impone di stare con Francia e Germania e staccarsi dai finora compagni di viaggio ungheresi e polacchi. A chi ha un minimo di infarinatura storica, quelle parole non hanno potuto non ricordare l’invettiva del cancelliere austriaco Klemens von Metternich nei riguardi della Penisola «mera espressione geografica», come affermò nel 1847 alla vigilia dei sommovimenti patriottici dell’anno successivo.

Il parallelo è meno inverosimile di quanto possa apparire. Perché la geografia non è cambiata e il nostro Paese resta ben piantato al centro del Mediterraneo; e a ben vedere la Storia neppure, nel senso che allora come oggi si tratta di stabilire l’assetto europeo, le alleanze, i confini ideali e gli schieramenti. Quella che invece è cambiata, fino al punto di rovesciarsi nel suo contrario, è la posizione della presidente del Consiglio prima e dopo la vittoria elettorale . Prima FdI ha infatti vellicato alla grande le posizioni sovraniste e nazionaliste di Orbán in aperta contrapposizione con Bruxelles. Dopo, una volta insediatasi a Palazzo Chigi, Meloni ha via via compreso – e giustamente – che ancorarsi ai tradizionali (e storici: rieccola!) partner continentali fosse un obbligo e una convenienza rispetto alle velleità di uno Stato di dieci milioni di abitanti che vuole imporre i suoi interessi agli altri 400 milioni dell’Unione.

