Ring-Casa Bianca con Trump e le lezioni dei grandi

Dopo lo “spettacolo” offerto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca, trasformato ancora una volta in un ring nell’incontro con il presidente sudafricano Ramaphosa, ho sentito l’esigenza di rileggere alcuni dei pensieri di uno dei più grandi uomini del XX secolo: Nelson Mandela.

Perché mentre si sproloquiava di “genocidio“ dei bianchi in Sudafrica, si è spalancato l’abisso fra quello show e il messaggio che ci ha lasciato in eredità uno straordinario statista, la forza quasi disumana necessaria per smettere di odiare e scegliere di tendere la mano all’ex nemico. Un uomo e una vita che insegnano come superare il rancore e dimenticare il desiderio di vendetta, sostituendoli con la forza della persuasione e del sorriso.

Un vero rivoluzionario, davanti al quale le miserie odierne inducono alla vergogna. O almeno dovrebbero farlo.

Allora, con ancora negli occhi l’ennesimo spettacolo sconfortante, rileggiamo qualche pensiero di Nelson Mandela, per ricordarci cosa significhi essere leader.

“Il risentimento è come bere veleno sperando che uccida il tuo nemico.”

“Un vero leader è colui che guida da dietro, lasciando che gli altri stiano davanti, soprattutto quando le cose vanno bene.”

“Abbiamo lavorato insieme per porre fine alla separazione razziale; ora dobbiamo unirci per costruire una società in cui tutti possano vivere con dignità e speranza.”

“La riconciliazione non significa dimenticare o perdonare. Significa scegliere di andare avanti e costruire insieme.”

Sono esistiti uomini così, cerchiamo di non dimenticarlo.

di Fulvio Giuliani