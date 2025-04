Roma, vertice Usa-Iran: “Nessuna resa, siamo qui per un accordo”

Sono iniziati questa mattina nell’Ambasciata omanita di Roma, i colloqui sul nucleare tra Iran e Usa, mediati dall’Oman. Pochi i dettagli sull’incontro. Secondo alcune fonti diplomatiche citate dai media iraniani, la scelta della Capitale italiana riflette la volontà dell’Iran di evitare luoghi considerati troppo politicizzati. Optando così per una città europea, percepita come “imparziale”. Una decisione presa di comune accordo tra Teheran e Washington.



In mattinata, il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani ha incontrato prima il suo omologo iraniano Abbas Araghchi e successivamente il direttore generale della Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi.



Il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr al-Busaidi, ha dichiarato il suo apprezzamento per la disponibilità offerta dal governo italiano. E per il totale sostegno del nostro Paese alla mediazione dell’Oman fra Usa e Iran. Mentre l’omologo iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato che: “La Repubblica Islamica dell’Iran ha sempre dimostrato, con buona fede e senso di responsabilità, il proprio impegno nella diplomazia come mezzo civile per risolvere le questioni, nel pieno rispetto degli alti interessi della nazione iraniana. Siamo consapevoli che non si tratta di un percorso agevole, ma affrontiamo ogni passo con la giusta prospettiva, basandoci anche sulle esperienze passate”.



Un tassello che si aggiunge al lungo e grande lavoro diplomatico svolto dal governo italiano in questi mesi. Coronato in sole 24 ore dalla visita a Washington del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il presidente americano Donald Trump. E ieri dal colloquio a Palazzo Chigi con il vicepresidente Usa, J.D. Vance. Visita ancora in corso, tanto che questa mattina il leader americano ha avuto un incontro con il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.



“Davanti alle numerose sfide politiche e securitarie in un contesto di forte volatilità regionale, l’Italia è pronta ad accompagnare ogni ulteriore iniziativa in favore della pace e della stabilità internazionale”, ha dichiarato il ministro Tajani.



Secondo Araghchi, il colloquio a Roma “segna l’inizio di un altro ciclo di dialogo indiretto con gli Usa”. Mediato ancora una volta dal ministro omanita al-Busaidi, con la partecipazione dell’inviato speciale del Presidente Usa per l’Asia occidentale, Steve Witkoff. Dopo l’incontro di oggi in Italia, come riferiscono le agenzie di stampa iraniane, il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, si recherà a Pechino.

Di Claudia Burgio