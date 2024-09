Sangiuliano annuncia le sue dimissioni irrevocabili. Giuli possibile nuovo ministro

”Caro presidente, cara Giorgia, dopo aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico mediatico, ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mie dimissioni da Ministro della Cultura”, è con queste parole scritte in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio che il ministro Sangiuliano ha deciso di rassegnare le sue dimissioni irrevocabili.

“Il lavoro non può essere macchiato dal gossip – ha aggiunto il ministro – agirò contro chi ha pubblicato fake news. Grazie per avermi difeso con decisione e per l’affetto”, conclude rivolgendosi alla Meloni e infine chiosa: “Sono fiero dei risultati raggiunti sulle politiche culturali”.



Nel frattempo, Alessandro Giuli – già presidente della Fondazione Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma – è stato scelto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni come nuovo ministro della cultura e verrà proposto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Di Claudia Burgio