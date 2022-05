Silvio Berlusconi giustifica Putin

Che sconforto Silvio Berlusconi che ripete il concetto del diretto coinvolgimento italiano nel conflitto e parla di ‘cobelligeranza’ (rispolverando non sappiamo quanto consapevolmente il termine che evoca gli anni in cui l’Italia ritrovò un posto fra le nazioni civili, proprio combattendo al fianco degli Alleati), per la decisione di sostenere la difesa di Klev inviando armi e attrezzature militari. Manco fosse un Conte qualsiasi.

Che sconforto ascoltare l’anziano leader sconfessare il suo stesso partito, costretto a note e distinguo. Che sconforto il grande atlantista, l’amico dei presidenti USA, l’uomo invitato a parlare al congresso di Washington che sembra dare voce a tutti gli equidistanti d’Italia. Quanto era meglio l’ostentato silenzio delle scorse settimane rispetto a queste parole sgangherate e irrispettose della tragedia di un intero popolo.

Il caso, poi, ha voluto che Berlusconi si esibisse in questo modo a Napoli proprio nel giorno in cui – come ricordavamo ieri – sono arrivate testimonianze devastanti su quanto accaduto nel teatro di Mariupol. Nelle stesse ore in cui il New York Times pubblicava video agghiaccianti sull’inferno in terra chiamato Bucha. Quella che sarebbe stata solo una ‘messinscena’, secondo gli infaticabili putiniani. Gente che non avrebbe avuto bisogno di questo ennesimo aiuto amaro e sconcertante.

Di Fulvio Giuliani