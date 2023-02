Stop definitivo UE per veicoli a benzina e diesel dal 2035

Era il 27 ottobre scorso quando il Parlamento e il Consiglio europeo raggiungevano un accordo per fissare al 2035 lo stop alla vendita di auto di nuova immatricolazione con motore termico, quindi alimentate a benzina o diesel.

