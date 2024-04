Tajani sul Medio Oriente: “Il rischio escalation c’è, ho invitato l’Iran alla prudenza”

Tra i temi trattati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali dell’Economia di Forza Italia a Milano, vi sono: la necessità di sostenere le imprese, ridurre la pressione fiscale e il lavoro femminile.

Sulla questione in Medio Oriente, il ministro degli Esteri non esclude che possa esserci un’escalation: “Mi è stato detto che gli Houthi non attaccheranno mercantili che non portano armi ad Israele. Invitiamo tutti alla prudenza, vogliamo una de-escalation e non una escalation”.



Di Claudia Burgio