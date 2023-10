70 anni di Eni, una storia che ha fatto grande l’Italia

Oltre 31mila dipendenti, presente in 69 paesi del mondo: Eni festeggia i suoi 70 anni di storia, da Enrico Mattei ai giorni nostri

Oltre 31mila dipendenti, presente in 69 paesi del mondo: Eni festeggia i suoi 70 anni di storia, da Enrico Mattei ai giorni nostri. Le celebrazioni per il 70esimo compleanno si sono svolte a Roma presso il Gazometro di Roma Ostiense, dove l’azienda ha avviato il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche e aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università.

Alla presenza dell’Amministratore delegato della società Claudio Descalzi e di una delegazione di Ministri del governo.

“Oggi è la vostra festa, se Eni è la grande azienda che è, lo deve a voi, al vostro lavoro, alla vostra professionalità – le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta con un video messaggio – Celebrare i primi 70 anni di Eni significa celebrare di fatto anche 70 anni della nostra storia nazionale”.

“Eni oggi fa onore ai suoi 70 anni di storia – ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Eni, Giuseppe Zafarana – e guarda con passione e fiducia al suo futuro”.

Conclusioni affidate all’Ad Claudio Descalzi: “In questi settant’anni di storia Eni è stata capace di evolvere costantemente, di innovare, di essere pioniere dei cambiamenti, di anticiparli”.

Servizio a cura di Laura Malfatto