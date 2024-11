Adolescenti con l’ossessione della gelosia

La gelosia è amore? Secondo molti sì, a crederlo sono in particolare i più giovani. Lo dimostra la recente ricerca “Giovani voci per relazioni libere” condotta dall’associazione Differenza Donna fra ragazzi e ragazze di età compresa fra i 14 e i 21 anni. Partiamo da un dato emblematico: il 30% dei giovani crede che la gelosia sia una “dimostrazione d’amore”; questa percentuale arriva addirittura al 45% fra i 14-15enni. Inoltre, secondo tale report, è diffuso il controllo – spesso maniacale – su abbigliamento, uscite e accesso ai messaggi; il 19% considera la geolocalizzazione “accettabile”. Non solo: se il 16% minimizza il controllo riguardante l’abbigliamento, il 61% racconta di aver già subìto controlli sulle uscite e il 18% dice di subirli “sempre”.

Ma a quell’età si ha la reale capacità di distinguere le forme di gelosia? Quest’ultima è certamente un’emozione umana e la proviamo tutti in diverse occasioni; è però necessario non confonderla con il “possesso”, che porta ad avere comportamenti tossici nei confronti del/la proprio/a partner. In base all’esperienza dei giovani, le principali forme di violenza sono: stalking (33%), violenza verbale (30,5%), psicologica (26,7%), fisica (14,4%) e sessuale (11,6%). Purtroppo, complice (anche) la giovane età, molti ragazzi non capiscono che stanno incorrendo in relazioni che si rivelano poi estremamente tossiche e spesso pericolose. Rapporti che nulla hanno a che fare con la parola “amore”, usata talvolta a sproposito.

di Filippo Messina