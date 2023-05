Astro, il cane gettato in un canale di scolo, sta bene

Astro, il cane chiuso in un sacco e gettato in un canale di scolo, sta bene e gioca. Al collo ancora i segni della catena, i segni di una vita passata che per fortuna non tornerà

Alcuni giorni fa vi avevamo raccontato la terribile storia del cane chiuso in un sacco e gettato in un canale di scolo in Sicilia. Quel cane, chiamato Astro da chi l’ha salvato, portava i segni di una vita di maltrattamenti. L’ultimo, il tentativo di ucciderlo nel più vile dei modi. E invece guardatelo Astro, in questo video realizzato da chi ora si sta prendendo cura di lui. Gioca con i cuccioli, scodinzola. Al collo ancora i segni della catena, i segni di una vita passata che per fortuna non tornerà. Un video che una volta tanto rappresenta un lieto fine, la vittoria di chi si batte per quelli che non hanno voce e ancora oggi sono vittime di maltrattamento. Al lieto fine manca ancora un tassello: una nuova famiglia per Astro. Intanto, la sua seconda vita è già cominciata.

di Annalisa Grandi