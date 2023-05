Astro, il cane gettato in un canale a Monreale

Astro, il cane gettato in un canale di scolo nel Palermitano da due donne a Monreale, e la disumanità che non può essere accettata

Nei giorni scorsi si è molto parlato delle dichiarazioni di Papà Francesco sugli animali. Eppure, comunque la si pensi, il grado di civiltà di una società si misura anche da come vengono trattati gli animali.

È una storia orrenda quella che arriva da Monreale, nel Palermitano, dove due donne hanno gettato il loro cane in un canale di scolo rinchiuso in un sacco per abiti da sposa.Per fortuna sul posto erano presenti delle telecamere di sorveglianza. E le due donne sono state identificate.

Il cane, che è stato chiamato Astro, è stato salvato. Visitato si è scoperto che – oltre a essere buttato nel canale – presentava altri segni di maltrattamento. Le due sono state denunciate e Astro, affidato alle cure di chi speriamo potrà garantirgli una vita migliore.

In un Paese in cui ancora le pene per il maltrattamento sono irrisorie. Un Paese che certo può essere migliore facendo più figli. Ma anche trattando meglio quegli esseri indifesi che ancora oggi purtroppo a volte subiscono la cattiveria di chi di umano ha davvero poco.

di Annalisa Grandi