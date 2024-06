Disabile lanciato in acqua. Follia dei bulli a Bari

La musica di sottofondo è “La mia banda suona il rock”. Le immagini forse raccontano l’ennesima challenge folle dei social.

Lungomare di Bari: nel filmato si vede un gruppo di ragazzini che si avvicina a un ragazzo e con un calcio lo fa cadere in acqua. Il ragazzo in questione a quanto si è appreso è affetto da disabilità psichica.

Un video allucinante, non il primo e non l’ultimo, che rapidamente è stato ripreso da molti siti. E che racconta dell’ennesima follia fatta solo per esibirsi in Rete. Senza rispetto dalla vita altrui.

di Annalisa Grandi