Carlotta Ferlito: “Io sputata in strada a Milano, nessuno mi ha aiutata”

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato un episodio increscioso accaduto ieri a Milano, in pieno centro: “Sputata in strada. Nessuno mi ha aiutata”

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato un episodio increscioso accaduto ieri a Milano, in pieno centro: “Sputata in strada. Nessuno mi ha aiutata”

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato un episodio increscioso accaduto ieri a Milano, in pieno centro: “Sputata in strada. Nessuno mi ha aiutata”

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato un episodio increscioso accaduto ieri a Milano, in pieno centro: “Sputata in strada. Nessuno mi ha aiutata”

Carlotta Ferlito, ex campionessa di ginnastica artistica, ha condiviso sul suo profilo TikTok un fatto che ha lasciato tutti senza parole.

La ragazza ha raccontato di essere stata fermata in pieno giorno per le strade di Milano da due ragazzini in motorino, probabilmente non maggiorenni, che le avrebbero insistentemente chiesto il suo Instagram.

“In questi casi se rispondi male non puoi sapere come reagiranno, quindi ho sorriso e ho detto ‘Domani mattina ve lo do’”, ha raccontato. Al suo rifiuto, i due l’avrebbero sputata sotto gli occhi di diversi passanti, rimasti inermi.

“Non ho parole. Era pieno di gente, tutti mi hanno vista e nessuno si è fermato. Non dico che devi venire a pulirmi, ma almeno a dire ‘Tutto ok?’. Un gesto di conforto, uno sguardo, nulla. E mi hanno vista tutti. Questa è la cosa più schifosa. Bella Milano” ha concluso la Ferlito.

di Raffaela Mercurio